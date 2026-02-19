３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙（６６）が１９日、３日連続で侍ジャパンの宮崎合宿に登場した。熱狂的な虎党で、１７日に球場に現れると、居合わせたファンは騒然となった。練習中にはグラウンドで阪神の森下翔太や佐藤輝らと談笑するシーンもあり、森下も「『体が大きくなったね』と言わ