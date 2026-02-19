名古屋地裁小学校の教室で女子児童の下着を盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影、撮影未遂）などの罪に問われた名古屋市立小の元教諭水井聖清被告（40）に名古屋地裁は19日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。平手健太郎裁判官は判決理由で「教師の立場を悪用し、児童や保護者からの信頼を裏切る悪質な犯行だ」と指摘。小学校教師になった2〜3年後から断続的に児童を盗撮し