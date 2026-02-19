スキーのクロスカントリー女子団体スプリントフリー予選に乱入したナズグル＝18日/Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images（CNN）ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）で18日、スキーのクロスカントリー女子団体スプリントフリー予選に犬が乱入するハプニングがあった。中継映像に映った犬は、ゴール目前でコースに乱入すると、うれしそうに選手2人を追いかけて走り、観客の声援を浴びながらフィニッシュした。ゴールした犬