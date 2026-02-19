トランプ大統領の義理の娘ララ・トランプ氏が「トランプ大統領は地球外生命体に関する演説を準備している」と語った。ララ氏によれば、トランプ氏は地球外生命体や宇宙船について詳しく述べた演説原稿を保持しており、適切なタイミングが来るのを待って発表するつもりだという。米メディア「ニュースネイション」が１８日、報じた。ポッドキャスト番組「ポッド・フォース・ワン」に出演したララ氏は、自身と夫エリック氏がＵＦ