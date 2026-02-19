もうすぐ桃の節句。女の子のいるお宅では、お雛さまを飾ってお祝いするかと思いますが、今年はいつもとちょっと違う、特別な日になりそうです。3週間後の3月3日(火)ひな祭りの夜に「皆既月食」が起こります。赤暗い神秘的な皆既月食になるのは午後8時4分~午後9時3分です。その前後は部分月食です。今回は日没後に起こるので小さなお子様でも見やすいですよ。ぜひ楽しみにしていてください。(写真は2025年9月8日の皆既月食) (@man_t