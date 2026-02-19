スキー距離男子団体スプリントでノルウェーが１８分２８秒９８で金メダルを獲得し、３連覇を果たした。アイナル・ヘデガルトとともに出場したヨハンネスフロト・クレボは圧倒的な強さで今大会５個目の金メダルを獲得し、通算１０個目で自身の冬季最多記録を更新した。米メディア「ニューヨーク・ポスト」によると、ここまで５種目を制覇したクレボが今大会で６個目の金メダルを取ると、１大会最多となり競泳男子の“怪物”マイケ