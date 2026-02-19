SEVENTEENが、国際レコード産業連盟（IFPI）が発表する「グローバル・アーティスト・チャート」に5年連続で名を連ねた。2月18日（現地時間）、IFPIによると、SEVENTEENは「グローバル・アーティスト・チャート2025（Global Artist Chart 2025）」で14位にランクインした。【写真】「日本大好きじゃん」“兵役中”ジョンハン、沖縄に出現IFPIは毎年、世界のフィジカルアルバム販売数、デジタル音源ダウンロード数、ストリーミング数