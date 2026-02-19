ヘルメットの下に隠れていたのは、まるでアイドル級のルックスだった。ミラノ・コルティナ冬季五輪のショートトラック女子3000mリレーで逆転の金メダルを決めた韓国代表のアンカー、キム・ギルリが実力と美貌の両面で話題をさらっている。【写真】「なんであんなに綺麗なの？」と日本騒然、ミラノ五輪の韓国美女キム・ギルリは2月19日（日本時間）、イタリアのミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ五輪の女子3000mリレ