【モデルプレス＝2026/02/19】2月17日、18日の2日間にわたって、TOYOTA ARENA TOKYOで日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」が開催された。ここでは、2日目の模様をレポートする。【写真】ひなた坂46座長メンバー、うさぎの着ぐるみ姿でステージ登場◆ひなた坂46、9ヶ月ぶりのライブ開催ひなた坂46（読み：ひらがなひなたざかふぉーてぃしっくす）は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外の14人が参加するアンダー