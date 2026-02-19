【モデルプレス＝2026/02/19】俳優の鈴木福が2月19日、日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）に出演。番組の卒業を発表した。【写真】子役出身俳優「一瞬誰かと…」衝撃のホスト役ビジュ◆鈴木福「ZIP！」卒業放送終盤、日本テレビの水卜麻美アナウンサーは「この3月で福さんが、3年間学業とも両立しながら務めてくださった木曜パーソナリティーを卒業されます」と報告。鈴木は「僕にとってのこの3年間…