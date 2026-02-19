【モデルプレス＝2026/02/19】4月10日に公開される劇場版「名探偵コナン」最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に、女優の畑芽育がゲスト声優として出演することが決定した。【写真】「名探偵コナン」23歳女優＆29歳俳優が隣に座りアフレコ見学◆「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」原作者・青山剛昌によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いが