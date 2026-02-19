ENHYPENが、米ビルボードで4週連続チャートインを達成した。確かなアルバムパワーでロングヒットの勢いを加速させている。【写真】ソンフン、“全方位完璧”な非現実的ビジュ2月18日（現地時間）、米ビルボードが発表した最新チャート（2月21日付）によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN : VANISH』が米ビルビード「Billboard 200」で68位にランクインした。同アルバムは1月31日付のチャートで2位に初登場して以来、4週連続