【「ウルトラマンゼアス」：S.H.Figuarts新商品予告】 2月19日 公開 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts」シリーズにて「ウルトラマンゼアス」新商品予告画像を2月19日に公開した。 予告画像では「ウルトラマンゼアス」に似たシルエットで、公式Xアカウントでは“最強の敵はウルトラマンだ。”とポストされている。このことから劇場2作目「ウルトラマンゼアス2 超人