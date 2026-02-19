一定期間であれば契約解除できる「クーリング・オフ制度」についての記載がない契約書を手渡したとして18日、不用品回収業者の男が再逮捕されました。この業者をめぐっては、料金トラブルなどについて消費生活センターへの相談が相次いでいました。特定商取引法違反の疑いで再逮捕されたのは、不用品リユースセンター福岡営業所の現場責任者、石丸正和容疑者（41）です。警察によりますと、石丸容疑者は去