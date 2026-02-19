「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第6話が、18日に放送された。本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）マチルダ（木竜麻生）の失踪について調べる中、肇（大森）は当時の映像の中に怪しげな人物を発見する。当時の雄太（反町）たちは、その男を「ランボー」と呼んでいた。