１７日、上海科学技術館の「材料マトリックス」展示エリアで、インタラクティブ展示「磁性流体のバレエ」を見る人。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海2月19日】中国上海市の上海科学技術館が春節（旧正月）元日の17日、一般公開を試験的に再開した。初日は約2万人が訪れ、ハイテク感あふれる旧暦新年を迎えた。１７日、上海科学技術館の「驚くべき私」展示エリアで、がんとの闘いに関する展示を見る人たち。（上海＝新華