１８日、観光ミニ列車で満開の菜の花を観賞する人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月19日】中国福建省武夷山市五夫鎮で、500ムー（約33ヘクタール）の菜の花が見ごろを迎えている。一面に咲き誇る黄金色の花々が、訪れた観光客の目を楽しませている。１８日、観光ミニ列車で満開の菜の花を観賞する人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）１８日、観光ミニ列車で満開の菜の花を観賞する人たち。（武夷山＝新