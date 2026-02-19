K-パレットから、透明ツヤ肌と水光感メイクを叶える新作『K-パレットグロウリキッドハイライター』が登場。2026年3月26日より全国のバラエティショップ・ドラッグストアで発売されます（一部企業は2月25日先行発売）。みずみずしいリキッドタイプで、内側から発光するような自然な艶を演出。今っぽい“生ツヤ肌”を目指す方にぴったりのアイテムです♡ 極小パールで叶う水光感 『K-パレットグロウリキッドハ