18日、米ホワイトハウスで記者会見するレビット報道官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は18日の記者会見で、ウクライナ和平を巡るウクライナとロシア、米国の3カ国高官協議で「有意義な進展があった」と述べた。協議はウクライナ東部領土の扱いに関する立場の隔たりから難航したとみられているが、合意実現に向けて協力することで一致したと強調。3カ国協議を継続するとした。レビット氏は、トラン