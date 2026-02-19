【荒川静香の目】１７日のフィギュアスケート・女子ショートプログラム（ＳＰ）で、日本の３選手はそれぞれのベストパフォーマンスと言える素晴らしい演技だった。坂本花織（シスメックス）は後半の連続ジャンプの出来栄えで大きな加点を取れていたら自己ベストを更新しただろう。上位は僅差で、完全なフリー勝負になる。首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めれば他のジャン