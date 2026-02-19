「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）侍ジャパンの栗山英樹前監督がキャンプを訪問。サブグラウンドでダルビッシュらと言葉をかわすシーンがあった。黒のスーツとコートに身を包み、能見投手コーチらと言葉をかわした栗山前監督。前回大会でＶ奪回に大きく貢献したダルビッシュとはガッチリと握手をかわし、あいさつをかわした。サブグラウンドには俳優の渡辺謙や侍ＯＢの糸井嘉男氏らも練習を見守っており、豪華な顔ぶ