令和6年の新紙幣発行に伴い、「古いお札が使えなくなる」といったデマを口実にした詐欺相談が急増しました。財務省や金融庁も注意喚起を行っていますが、社会の急速な変化についていけない高齢者は、情報の空白地帯にいます。「タンス預金が没収される」という荒唐無稽な嘘を、なぜ信じてしまったのか。本記事では、洋子さん（仮名）の事例とともに、経済ニュースが悪用された時間を掛けた詐欺手口を長岡FP事務所代表の長岡理知氏