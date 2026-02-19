バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！今回は、家の中の身近な場所から、ビジネスやスポーツで使われるカタカナ語などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かえと□□□□ぎゅらーさ□□