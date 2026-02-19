中国人民銀行が2月17日に記者に明らかにしたところによると、16日の旧暦大みそか当日、中国銀聯（銀聯、UnionPay）と網聯精算有限公司（網聯、NetsUnion）が処理した決済取引件数は49億3100万件に上り、前年の旧暦大みそかと比べて21．64％増加しました。このうち、午後11時50分から翌17日（旧暦1月1日）午前0時20分にかけては、オンライン上での「お年玉」の送付が集中する時間帯となり、ネット決済のピーク時の処理件数は、1秒あ