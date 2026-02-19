俳優の窪塚洋介さんは2月18日、自身のInstagramを更新。息子で俳優の愛流さんとのツーショットを公開しました。【写真】格好いい親子ショット「尊すぎます！！！」「息子の愛流が小学2年生の頃、生まれ育った横須賀を離れて大阪に移住した際、慣れない土地で寂しい思いをしているなら気が紛れたらなぁと、ことあるごとにUSJに連れて行きました」と愛流さんとの思い出をつづり、「それから時は流れ、制服姿で年パスを手に仲間と頻繁