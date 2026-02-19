「サーティワン アイスクリーム」は、2月19日（木）〜3月31日（火）の期間、「サーティワン さくらさくら」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】抹茶わらびもち入りの和サンデーもおいしそう！■お得な特典やクーポンも今回開催される「サーティワン さくらさくら」は、“さくら”をテーマに、アイスクリームやサンデー、シェイクなど春メニューがそろう期間限定キャンペーン。新作フレーバー「お花見だんご 〜さ