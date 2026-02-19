令和８年２月１８日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北・東・西日本の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱いため高い日が多く、２月２１日頃からはかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱いため高い日が多く、２月２４日頃からはかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してく