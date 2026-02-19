現地２月18日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第１レグで、ノルウェー王者ボデ／グリムトは、イタリア屈指の名門インテルとホームで対戦。20分に先制した後、30分に追いつかれるも、後半に２点を挙げ、３−１で先勝した。CL予選を勝ち抜いて本選出場を決めたボデ／グリムトは、リーグフェーズ６節まで未勝利（３分３敗）だった。しかし、７節でマンチェスター・シティを３−１、続く最終節でアトレティコ・マ