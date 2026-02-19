SOMPOホールディングス傘下の公益財団法人「SOMPO福祉財団」（西沢敬二理事長）は、北九州市八幡東区で地域福祉活動を担うNPO法人「わくわーく」に活動支援として70万円を助成した。同NPOは障害福祉サービスで就労・生活訓練に従事。利用者による菓子作りや小物制作のほか、販売会の開催や企業との協働作業に取り組み、スペースを開放して地域交流もしている。今回の助成は、同福祉財団が2013年に始めたNPOの基盤強化に対す