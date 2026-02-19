V・ファーレン長崎でプレーする元日本代表MF山口蛍の“新愛車”が公開され、ファンの熱い視線を集めている。クラブは２月18日、公式Xを更新。２枚の写真をアップロードし、次のように発表した。「キャプテン山口蛍選手が車両サプライ契約を締結『BMW X5』。オフィシャルパートナー松藤グループ様とのアクティベーション企画として実現。蛍さんの新たな“Car Life”。今後の展開に注目していて下さい」 今回の契約により