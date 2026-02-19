ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、YouTubeチャンネル「おもしろ地理」でさまざまな道を紹介している道マニア歴23年のかずまるさんが、愛知県名古屋市にある“一番〇〇な道”を紹介します。 【写真を見る】わずか“4km”の国道!? 短すぎる理由とは… 意外に知られていない 名古屋の珍しい道を巡る【道との遭遇】 わずか4km！？ 名古屋で一番短い国道「154号」 最初に訪れ