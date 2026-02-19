女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“推し”の人気力士と食事をしたことを明かし、2ショットを披露した。「霧ちゃんとご飯に行ってきましたー」と書き出すと、自身と大相撲の霧島、元関脇でタレントの豊ノ島との飲食店での3ショットをアップ。「セッティングしてくれた豊に感謝感謝です」とつづった。「韓国料理を食べながら、相撲の話やプライベートの話まで色々と聞