タレントの小倉優子（42）が19日、自身のインスタグラムを更新。中学1年生になった長男の弁当を披露した。小倉は「中学一年生、プチ反抗期息子のお弁当！！」と書き出し、「彩りやめました笑」と宣言。「お野菜、いらないらしいですお肉揚げ物が嬉しいらしいです！！」と伝えた。そして「作るのも楽だし、息子も嬉しいしウィンウィンです」と続けたが、「と言いつつ、やっぱり毎日茶色だけはバランスが気になってしまう