ベルリン国際映画祭でアニメ「花緑青が明ける日に」の公式上映後、拍手に応える（左から）入野自由さん、四宮義俊監督、萩原利久さん＝18日、ベルリン（共同）【ベルリン共同】第76回ベルリン国際映画祭で、最高賞の金熊賞などを競うコンペティション部門に出品された四宮義俊監督のアニメ「花緑青が明ける日に」が18日夜（日本時間19日）、公式上映された。声で出演した俳優の萩原利久さん、声優の入野自由さんも会場を訪れ、上