高校入試の受験日を狙った痴漢被害を防ぐために駅を利用する受験生に注意が呼びかけられました。17日から18日にかけて行われた千葉県の公立高校入試にあわせて、18日、JR銚子駅では、受験する中学生にティッシュなどを配り、受験生を狙った痴漢被害に遭わないよう注意が呼びかけられました。また、制服姿の警察官が電車に乗って警戒にあたりました。