ＭＬＢ選手会は１８日（日本時間１９日）、トップの新事務局長としてブルース・メマイヤー副事務局長を満場一致で選出した、米各メディアが報じた。選手会事務局長は前日の１７日に前任のトニー・クラーク氏が電撃辞任していた。クラーク氏は選手会初の選手出身のトップとして２０１３年に就任。選手目線でオーナー側との交渉などに当たっていた。しかし、今回、収入の一部の私的流用疑惑や自ら雇用した義妹との不適切な関係な