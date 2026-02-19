天ぷらやかき揚げは「油の処理が面倒」「上手に揚がらない」と敬遠しがち……。でも、フライパンで作れる「焼きかき揚げ」なら、もっと気軽に楽しめちゃいます！えのきを1袋丸ごと使い切ることでうまみが増し、食感がアクセントに。豚肉と合わせることで、満足感たっぷりのおかずになりますよ。材料（2人分）豚こま切れ……150g えのきだけ……1袋（約100g） 万能ねぎ……5本（約30g） 〈A〉カレー粉……小さじ1/2塩……小さじ1/2