2026年2月17日の情報番組「報道1930」（BS-TBS）は、戦後の国連中心の枠組みが大きく揺らいでいる問題を取り上げ、元駐米大使の杉山晋輔さんは今年１月に発足式典が開かれた米国主導の平和評議会には国連軽視が見られるので、日本が積極的に国際協調の新しい秩序の考えを示す役割があると話した。あるジャーナリストは酷評、トランプ氏の「一人ヤルタの闇」杉山氏は「（トランプ大統領の）国連を見直したいという気持ちはわかる。