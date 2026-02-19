助っ人外国人列伝/イーグルス編 近鉄とオリックスの合併に端を発するプロ野球再編問題を経て04年に誕生した東北楽天ゴールデンイーグルス。今季で15シーズン目と歴史は浅いが、実力と個性溢れる助っ人を大特集! アメリカの4番も打った現役メジャーリーガー！ケビン・ユーキリス メジ