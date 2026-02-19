視力と明るさの関係 視力改善トレーニング（書籍70ページ）を試すと「室内ではかる視力より、屋外ではかる視力のほうが高い」ことがわかると思います。その理由は、屋外のほうが明るくて白と黒が明確に区別できるからです。これを「コントラストが高い」といいます。 目の中の網膜には光を感じる「視細胞」があり、暗いところと明るいところで使われる視細胞の種類が異なります。視力を決定するのは網膜の中心窩にあ