【姿勢の秘密】坐骨（ざこつ）を安定させる正しい座り方 座る姿勢も、考え方の基本は同じです（ここでは椅子に座り、背もたれにはもたれずに座ることを前提にしています）。 下図の坐骨の絵をご覧ください。後ろ側が広くなって、カタカナの「ハ」のようになっています。坐骨のどこに体重を乗せたら、安定するでしょうか。それは、ハの字の広い所です。 骨盤を立てて坐骨の広い所に体重を乗せると、背骨をスッと伸ばせます