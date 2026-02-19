永遠に続くのは肉体か魂か、死の先の考え方の違い 永遠を求めた人類の2つの道 古代の人々は、死後に消えてしまうことを怖れ、死の先に「永遠」を求めました。しかし、その永遠の意味は文明によって異なっています。 古代エジプトの人々は、肉体が永遠であることを選びました。死者の体に防腐処理を施し、ミイラにして保管していたことがわかっています。それは、一度離れた魂が再び肉体へ戻ってくると信じていたからです。