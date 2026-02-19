東京時間10:03現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25448.00（+333.00+1.33%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4982.30（-27.20-0.54%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金は上昇後時間外で反落、東京金はNY市場の上昇を受けてしっかり