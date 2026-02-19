NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.05（+2.79+4.48%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は反発。米アクシオスの報道から米国とイランの軍事衝突が近いとの観測が高まった。両国は今週も核開発協議を実施したが、トランプ米大統領は忍耐を失いつつあり、軍事行動へ傾斜しているという。トランプ米大統領はイラン攻撃にディエゴ・ガルシア島の米軍基地を利用する可能性に言及するなど発言が具体性