元豪中銀総裁が政府を批判、生活支援策がインフレ加速につながる 元豪中銀総裁のロウ氏が豪政府を批判、政府の政策が豪中銀のインフレ抑制の努力を台無しにしたと指摘。 政府による生活支援策が豪経済を高金利と低成長に陥れる。給付金継続は需要増加につながるが、供給が伸びなければ意味がない。供給が逼迫している時期に給付金が需要を増加させた、これは必然的にインフレにつながる。そのため豪中銀は金利引き上げという