JR東日本は、最短1分で新幹線の予約ができる新サービス「JRE GO」を今年の秋に開始すると発表しました。「JRE GO」はJR東日本エリアの新幹線のチケットレス予約に特化したサービスです。現在の予約サービス「えきねっと」と違い、一度に対象区間の全ての列車が表示されるほか、トップ画面から直近の予約にアクセスできるため、直前の予約変更がスムーズにできるということです。サービス開始は秋ごろを見込んでいますが、4月20日か