【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の３月渡し価格は一時、前日終値より５％超高い１バレル＝６５・５６ドルまで値上がりした。核問題を巡る米国とイランの協議が難航するとの見方から荒い値動きとなった。終値は前日比２・８６ドル高の１バレル＝６５・１９ドルで、昨年１０月以来の上げ幅となった。終値が６５ドル台をつけるのは２週間ぶり。米ニ