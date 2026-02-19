[2.18 練習試合 U-17日本代表 4-0 広島文化学園大]「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」(20日〜23日) へ向けて広島合宿中のU-17日本代表が18日、中国大学リーグ1部の広島文化学園大と練習試合(45分×2本)を行い、4-0で勝利した。試合後にはPK戦を行い、5-4で勝利している。U-17代表は広島合宿2日目で2026年初となる実戦。1本目と2本目で大きくメンバーを入れ替えて戦った。1本目の先発はGK木田蓮人(鹿