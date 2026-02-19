アドソル日進は朝高後に反落。１８日取引終了後、７０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．０１％）を上限に１９日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。買い付け価格は１８日終値の１９００円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、アドソル日進は予定通り買い付けを実施し、６３万２６００株を取得した。これを材料視する動きは限られているようだ