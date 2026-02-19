１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円７４銭前後と前日の午後５時時点に比べ１円１０銭弱のドル高・円安で推移している。 １８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円８１銭前後と前日に比べ１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。市場予想を上回る米経済指標の発表が相次いだことなどを手掛かりに一時１５４円８７銭まで上伸した。